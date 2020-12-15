Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

15.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:26
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 1.391,20 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 1.391,20 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,64 puan değer kazandı.

Dün 1.388,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,87 puan ve yüzde 0,42 kazanımla 1.394,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.385,19 ve en yüksek 1.395,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükseldi, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Petkim, Halkbank, Odaş Elektrik ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.845,70 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,44, bileşik getirisi yüzde 14,96 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2159, sterlin/dolar paritesi 1,3318 ve dolar/yen paritesi 104,03 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8360 liradan, avro 9,5310 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.845,70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,15 yükselişle 50,32 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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