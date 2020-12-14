Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

14.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:18
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 1.386,99 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 1.386,99 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,29 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.370,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,04 puan ve yüzde 0,88 kazançla 1.382,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.378,19, en yüksek 1.389,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,26, teknoloji endeksi yüzde 1,38, hizmetler endeksi yüzde 0,55 ve sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükseldi, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.827,60 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,43, bileşik getirisi yüzde 14,95 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2160, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 103,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8760 liradan, avro 9,5750 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.827,60 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 50,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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