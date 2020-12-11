Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

11.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:20
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 azalışla 1.352,46 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 azalışla 1.352,46 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,90 puan değer kaybetti.

Dün 1.353,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,06 puan ve yüzde 0,23 kayıpla 1.350,31 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.342,58 ve en yüksek 1.358,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 0,97, hizmetler endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükseldi, 62'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Garanti Bankası, Petkim, Tüpraş ve Odaş Elektrik oldu.

Altının onsu 1.837,29 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2118, sterlin/dolar paritesi 1,3217 ve dolar/yen paritesi 104,03 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9690 liradan, avro 9,6550 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.837,29 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,79 düşüşle 49,90 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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