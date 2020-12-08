Piyasalarda gün ortası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Piyasalarda gün ortası

08.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:19
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 1.345,73 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 1.345,73 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,83 puan değer kazandı.

Dün 1.329,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,33 puan ve yüzde 0,33 kazançla 1.334,22 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.331,63, en yüksek 1.348,30 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,50, teknoloji endeksi yüzde 0,46, hizmetler endeksi yüzde 0,50 ve sanayi endeksi yüzde 1,15 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Şişecam, Kardemir (D), Garanti Bankası, Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.865,00 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,56, bileşik getirisi yüzde 15,09 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2120, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 104,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8040 liradan, avro 9,4620 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.865,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 48,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

İlgili Haberler

Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı
Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mbaye Diagne Ali Palabıyık Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün ortası - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 13:42:09. #1.15#
title