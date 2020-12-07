Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

07.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:40
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 artışla 1.331,80 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 artışla 1.331,80 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,93 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.330,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,30 puan ve yüzde 0,10 kayıpla 1.329,58 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.326,13, en yüksek 1.334,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,39 ve teknoloji endeksi yüzde 0,50 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,01 ve sanayi endeksi yüzde 0,98 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükseldi, 58'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Tüpraş, Doğan Holding, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.832,00 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,45, bileşik getirisi yüzde 14,97 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2093, sterlin/dolar paritesi 1,3260 ve dolar/yen paritesi 104,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8480 liradan, avro 9,4860 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.832,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 48,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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