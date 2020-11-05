Piyasalarda gün ortası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Piyasalarda gün ortası

05.11.2020 13:23 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:26
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 değer kazanarak 1.180,63 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 değer kazanarak 1.180,63 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,98 puan değer kazandı.

Dün 1.167,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 5,12 puan ve yüzde 0,44 artarak 1.172,77 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.169,50, en yüksek 1.180,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 1,07 ve teknoloji endeksi yüzde 1,65 kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 92'si yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Şişecam, Petkim, Ege Endüstri, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası oldu.

Altının onsu 1.917,84 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1796, sterlin/dolar paritesi 1,3042 ve dolar/yen paritesi 104,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4560 liradan, avro 9,9730 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.917,84 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 41,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

İlgili Haberler

Cumhuriyet Bayramı'na özel film: 'Bir sonraki gün olamazdı'
Cumhuriyet Bayramı'na özel film: "Bir sonraki gün olamazdı"
Hibe olarak alınan hayvanların sayısı her geçen gün artıyor
Hibe olarak alınan hayvanların sayısı her geçen gün artıyor
Korona tedavisi gören İmamoğlu'ndan metro müjdesi: 28 Ekim'de açılıyor, 10 gün ücretsiz olacak
Korona tedavisi gören İmamoğlu'ndan metro müjdesi: 28 Ekim'de açılıyor, 10 gün ücretsiz olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Alişan Halil Sezai Yonca Evcimik İkbal Gürpınar
Spor Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Lionel Messi Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün ortası - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 13:48:55. #1.14#
title