Piyasalarda gün ortası
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Piyasalarda gün ortası

05.10.2020 13:17 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:20
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 değer kazanarak 1.157,03 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 değer kazanarak 1.157,03 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,00 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.145,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 5,76 puan ve yüzde 0,50 artarak 1.150,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.150,79, en yüksek 1.157,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 1,30, teknoloji endeksi yüzde 1,80 ve sanayi endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 95'i yükseldi, 3'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Kardemir (D), Garanti Bankası, ASELSAN ve Polisan Holding oldu.

Altının onsu 1.899,64 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,2945 ve dolar/yen paritesi 105,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7530 liradan, avro 9,1140 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.899,64 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,80 artışla 40,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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