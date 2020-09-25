Piyasalarda gün ortası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Piyasalarda gün ortası

25.09.2020 13:15 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:18
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 artışla 1.131,52 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 artışla 1.131,52 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,96 puan değer kazandı. Dün 1.119,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,16 puan ve yüzde 1,00 artarak 1.130,72 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.129,03 ve en yüksek 1.135,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,69, teknoloji endeksi yüzde 1,07, sanayi endeksi yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 89'u yükseldi, 10'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, ASELSAN, Şişecam, Akbank ve Odaş Elektrik oldu.

Altının onsu 1.866,32 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,91, bileşik getirisi yüzde 13,33 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1646, sterlin/dolar paritesi 1,2728 ve dolar/yen paritesi 105,45 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5930 liradan, avro 8,8380 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.866,32 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,59 yükselişle 42,52 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Halife Hafter Angela Merkel Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülay Mert Fırat Candaş Tolga Işık Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Ryan Babel Benik Afobe Sergen Yalçın Marcel Tisserand
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün ortası - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 13:44:47. #1.15#
title