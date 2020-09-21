Piyasalarda gün ortası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 1.103,98 puana geriledi.

Piyasalarda gün ortası
21.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:26

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 1.103,98 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,99 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.111,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 0,08 puan ve yüzde 0,01 artışla 1.112,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.100,15 ve en yüksek 1.115,14 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,83, sanayi endeksi yüzde 0,21 ve hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken teknoloji endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i yükseldi, 70'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Kardemir (D), Garanti Bankası, Petkim, Alkim Alkali Kimya oldu.

Altının onsu 1.931,33 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,25, bileşik getirisi yüzde 13,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1777, sterlin/dolar paritesi 1,2840 ve dolar/yen paritesi 104,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6030 liradan, avro 8,9620 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.931,33 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 azalışla 42,67 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Halife Hafter Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Kemal Ayvaz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Jimmy Durmaz Eddie Newton Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Bursa Niğde Atama İzmir
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün ortası - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 13:31:21. #1.15#
title