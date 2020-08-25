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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 azalışla 1.108,15 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
25.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:21

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 azalışla 1.108,15 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,29 puan değer kaybetti. Dün 1.108,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,62 puan ve yüzde 0,51 artarak 1.114,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.100,43 ve en yüksek 1.118,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,18, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,26, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Sasa Polyester, Güneş Sigorta ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.923,44 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1829, sterlin/dolar paritesi 1,3114 ve dolar/yen paritesi 106,35 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3840 liradan, avro 8,7340 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.923,44 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,77 yükselişle 45,81 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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