Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 artışla 1.131,27 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 artışla 1.131,27 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,47 puan değer kazandı. Dün 1.126,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,69 puan ve yüzde 1,04 artarak 1.138,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.125,42 ve en yüksek 1.140,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,22, sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükseldi, 399'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Tüpraş, Garanti Bankası, Şişecam ve Zorlu Enerji oldu.

Altının onsu 1.935,44 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1813, sterlin/dolar paritesi 1,3167 ve dolar/yen paritesi 105,58 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,2340 liradan, avro 8,5470 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.935,44 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,59 düşüşle 45,09 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA