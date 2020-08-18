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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,02 artışla 1.097,26 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
18.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:44

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,02 artışla 1.097,26 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,05 puan değer kazandı. Dün 1.086,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,54 puan ve yüzde 0,14 artarak 1.087,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.084,47 ve en yüksek 1.098,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,43, teknoloji endeksi yüzde 0,72, sanayi endeksi yüzde 0,76 ve hizmetler endeksi yüzde 0,93 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükseldi, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, ASELSAN, Güneş Sigorta, Türk Hava Yolları ve Şişecam oldu.

Altının onsu 2.007,41 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,03, bileşik getirisi yüzde 13,45 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1903, sterlin/dolar paritesi 1,3173 ve dolar/yen paritesi 105,61 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3790 liradan, avro 8,7840 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 2.007,41 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,04 düşüşle 45,67 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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