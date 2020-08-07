HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,37 azalışla 1.009,89 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
07.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:25

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,37 azalışla 1.009,89 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,51 puan değer kaybetti. Dün 1.034,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,60 puan ve yüzde 0,45 azalarak 1.029,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 985,38 ve en yüksek 1.036,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,86, teknoloji endeksi yüzde 3,36, sanayi endeksi yüzde 2,67, hizmetler endeksi yüzde 2,83 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 7'si yükseldi, 92'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam, Garanti Bankası, ASELSAN ve Akbank oldu.

Altının onsu 2.058,43 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1817, sterlin/dolar paritesi 1,3092 ve dolar/yen paritesi 105,64 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3330 liradan, avro 8,6630 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 2.058,43 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,90 düşüşle 44,83 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi Spor
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Magazin
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı Yaşam
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 3. Sayfa
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Yaşam
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın Magazin
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
Fenerbahçe, Fatih Terim'in yıllar önce yaptığı transfer formülünü uygulayacak
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Korona falan dinlemediler, 30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirlerine girdiler
Korona falan dinlemediler, 30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirlerine girdiler
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ümit Dündar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Alişan Seda Sayan Barış Arduç Merve Boluğur
Spor Jose Sosa Arda Turan Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Süleyman Hurma
Daha Fazla İzmir Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün ortası - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 13:57:23. #1.15#
title