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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 azalışla 1.124,69 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
04.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:47

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 azalışla 1.124,69 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,21 puan değer kaybetti. Perşembe günü 1.126,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 13,50 puan ve yüzde 1,20 artarak 1.140,39 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.121,56, en yüksek 1.143,26 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,79 ve sanayi endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü yükseldi, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Altının onsu 1.975,23 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,53, bileşik getirisi yüzde 11,86 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1786, sterlin/dolar paritesi 1,3063 ve dolar/yen paritesi 105,98 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9490 liradan, avro 8,1940 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,07 azalışla 1.975,23 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,07 azalışla 43,46 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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