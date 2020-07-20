Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 119.522,21 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 119.522,21 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 736,12 puan değer kazandı. Cuma günü 118.786,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 58,36 puan ve yüzde 0,05 artarak 118.844,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 118.582,78, en yüksek 119,679,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,79, teknoloji endeksi yüzde 1,28, sanayi endeksi yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u yükseldi, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Güneş Sigorta, ASELSAN, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sasa Polyester, oldu.

Altının onsu 1.811,02 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1449, sterlin/dolar paritesi 1,2589 ve dolar/yen paritesi 107,25 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8580 liradan, avro 7,8550 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,07 artışla 1.811,02 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,78 azalışla 42,88 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA