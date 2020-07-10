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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,27 değer kaybederek 114.318,85 puana yükseldi.

Piyasalarda gün ortası
10.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:30

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,27 değer kaybederek 114.318,85 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.474,75 puan değer kaybetti. Dün 115.793,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 342,66 puan ve yüzde 0,30 değer kaybederek 115.450,93 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 112.829,98, en yüksek 115.450,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,59, sanayi endeksi yüzde 1,30, teknoloji endeksi yüzde 1,60, hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 14'ü yükseldi, 85'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut GYO, Trakya Cam, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.807,09 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1294, sterlin/dolar paritesi 1,2614 ve dolar/yen paritesi 106,74 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8660 liradan, avro 7,7540 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda yüzde 0,21 artışla 1.807,09 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,03 azalışla 41,62 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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