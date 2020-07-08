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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 120.000 puanın üzerini test ettiği günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 119.442,31 puana yükseldi.

Piyasalarda gün ortası
08.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:32

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 120.000 puanın üzerini test ettiği günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 119.442,31 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 103,46 puan değer kazandı. Dün 119.338,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 354,95 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 119.693,80 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 119.064,10, en yüksek 120.203,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,11, mali endeks 0,05 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükseldi, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut GYO, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Petkim, Garanti Bankası, ve Trakya Cam oldu.

Altının onsu 1.801,00 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,72, bileşik getirisi yüzde 9,96 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1272, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 107,53 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8650 liradan, avro 7,7420 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.801,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,33 artışla 43,08 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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