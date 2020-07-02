Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 artışla 116.510,49 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 artışla 116.510,49 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.195,52 puan değer kazandı. Dün 115.314,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 528,64 puan ve yüzde 0,46 artarak 115.843,62 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 115.746,00, en yüksek 116,807,35 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,13, teknoloji endeksi yüzde 1,03, sanayi endeksi yüzde 1,62, hizmetler endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 92'si yükseldi, 7'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası,Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kardemir (D), Afyon Çimento oldu.

Altının onsu 1.773,72 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1281, sterlin/dolar paritesi 1,2510 ve dolar/yen paritesi 107,43 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8550 liradan, avro 7,7400 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,20 artışla 1.773,72 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,74 artışla 42,27 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA