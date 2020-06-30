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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 artışla 116.607,58 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
30.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:23

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 artışla 116.607,58 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 764,57 puan değer kazandı. Dün 115.843,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 583,13 puan ve yüzde 0,50 artarak 116.426,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 116.146,78, en yüksek 116,830,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,69, teknoloji endeksi yüzde 1,46, sanayi endeksi yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 87'si yükseldi, 9'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Garanti Bankası, Karsan Otomotiv, ASELSAN ve Trabzonspor oldu.

Altının onsu 1.770,73 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,17, bileşik getirisi yüzde 9,38 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1199, sterlin/dolar paritesi 1,2267 ve dolar/yen paritesi 107,74 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8550 liradan, avro 7,6790 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,07 azalışla 1.770,73 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,97 azalışla 41,40 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Manşet

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