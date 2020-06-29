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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 artışla 115.266,13 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
29.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:38

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 artışla 115.266,13 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 597,72 puan değer kazandı. Cuma günü 114.668,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 108,01 puan ve yüzde 0,09 artarak 114.776,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 114.432,08, en yüksek 115,401,25 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,94, teknoloji endeksi yüzde 0,03 ve sanayi endeksi yüzde 0,98 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u yükseldi, 21'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Odaş Elektrik, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Halkbank ve Trabzonspor oldu.

Altının onsu 1.770,92 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1274, sterlin/dolar paritesi 1,2324 ve dolar/yen paritesi 107,18 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8550 liradan, avro 7,7270 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,02 azalışla 1.770,92 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,30 artışla 40,76 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Manşet

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