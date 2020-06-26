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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 artışla 115.215,56 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
26.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:44

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 artışla 115.215,56 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.076,61 puan değer kazandı. Dün 114.138,95 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 978,08 puan ve yüzde 0,86 artarak 115.117,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 114.928,15 ve en yüksek 115.327,22 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,93, teknoloji endeksi yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 95'i yükseldi, 3'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Finansal Kiralama, Kardemir (D), Karsan Otomotiv, Odaş Elektrik ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.762,89 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1220, sterlin/dolar paritesi 1,2388 ve dolar/yen paritesi 106,91 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8550 liradan, avro 7,6930 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.762,89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,12 yükselişle 41,50 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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