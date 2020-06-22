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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,33 artışla 115.125,14 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
22.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:39

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,33 artışla 115.125,14 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.513,25 puan değer kazandı. Cuma günü 113.611,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 1.099,34 puan ve yüzde 0,97 artarak 114.711,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 114.267,16 ve en yüksek 115,377,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,01, hizmetler endeksi yüzde 0,56 ve sanayi endeksi yüzde 1,50 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 266'sı yükseldi, 118'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, VakıfBank, Halkbank, Türk Hava Yolları ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.747,80 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 8,75, bileşik getirisi yüzde 8,94 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1213, sterlin/dolar paritesi 1,2397 ve dolar/yen paritesi 106,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8590 liradan, avro 7,6920 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,25 artışla 1.747,80 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,58 artışla 42,18 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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