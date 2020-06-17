Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 azalışla 110.596,98 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 azalışla 110.596,98 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 342,68 puan değer kaybetti. Dün 110.939,66 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 388,26 puan ve yüzde 0,35 artarak 111.327,92 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 110.414,06, en yüksek 111,615,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 0,07 ve sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 147'si yükseldi, 238'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Eczacıbaşı İlaç, Garanti Bankası, ASELSAN, Güneş Sigorta ve Odaş Elektrik oldu.

Altının onsu 1.714,47 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,2540 ve dolar/yen paritesi 107,37 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, avro 7,6940 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,68 azalışla 1.714,47 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,85 azalışla 40,38 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA