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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalışla 109.744,52 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
15.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:38

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalışla 109.744,52 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,94 puan değer kaybetti. Cuma günü 109.835,47 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 784,14 puan ve yüzde 0,71 azalarak 109.051,32 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 108.716,08, en yüksek 110,066,94 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,28 ve sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 210'u yükseldi, 181'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Güneş Sigorta, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.710,69 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1250, sterlin/dolar paritesi 1,2532 ve dolar/yen paritesi 107,34 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8380 liradan, avro 7,6990 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,15 azalışla 1.710,69 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,46 azalışla 38,35 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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