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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 artışla 109.190,21 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
12.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:16

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 artışla 109.190,21 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,80 puan değer kazandı. Dün 109.155,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 953,91 puan ve yüzde 0,87 azalarak 108.201,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 107.832,96 ve en yüksek 109.458,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,07, sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 129'u yükseldi, 246'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Garanti Bankası, Eczacıbaşı İlaç, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.731,29 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1322, sterlin/dolar paritesi 1,2649 ve dolar/yen paritesi 107,51 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8200 liradan, avro 7,7220 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.731,29 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,46 yükselişle 38,75 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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