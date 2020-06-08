Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 artışla 110.922,88 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 artışla 110.922,88 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 901,05 puan değer kazandı. Cuma günü 110.021,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 310,02 puan ve yüzde 0,28 artarak 110.331,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 110.156,59 ve en yüksek 111.042,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,02, teknoloji endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 1,22 ve hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 311'i yükseldi, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Emlak Konut Gaynimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Galatasaray oldu.

Altının onsu 1.694,70 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1286, sterlin/dolar paritesi 1,2646 ve dolar/yen paritesi 109,32 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7850 liradan, avro 7,6620 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,53 değer kazancıyla 1.694,70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,28 artışla 42,81 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA