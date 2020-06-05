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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 109.690,62 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
05.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:11

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 109.690,62 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 153,70 puan değer kazandı. Dün 109.536,92 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 605,72 puan ve yüzde 0,55 artarak 110.142,64 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 109.545,57 ve en yüksek 110.434,40 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,20, sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 142'si yükseldi, 224'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Tüpraş, Petkim ve BİM Birleşik Mağazalar AŞ oldu.

Altının onsu 1.708,39 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1337, sterlin/dolar paritesi 1,2632 ve dolar/yen paritesi 109,25 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7690 liradan, avro 7,6740 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.708,39 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,96 yükselişle 41,08 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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