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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 artışla 108.349,82 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
02.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:31

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 artışla 108.349,82 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1083,63 puan değer kazandı. Dün, 107.266,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 521,75 puan ve yüzde 0,49 artarak 107.787,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 107.767,91 ve en yüksek 108.483,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeksi yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 1,90 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 240'ı yükseldi, 145'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve İş Finansal Kiralama oldu.

Altının onsu 1.737,20 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1172, sterlin/dolar paritesi 1,2556 ve dolar/yen paritesi 107,75 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7760 liradan, avro 7,5720 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,14 değer kaybıyla 1.737,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,08 artışla 39,36 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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