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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,67 artışla 104.746,77 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
27.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:29

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,67 artışla 104.746,77 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.722,43 puan değer kazandı. Cuma günü 103.024,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe 1.686,29 puan ve yüzde 1,64 artarak 104.710,62 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 103.798,00 ve en yüksek 105.036,35 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,67, teknoloji endeksi yüzde 2,13, sanayi endeksi yüzde 1,36, hizmetler endeksi yüzde 1,70 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 330'u yükseldi, 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Pegasus, ASELSAN, ve Şok Marketler oldu.

Altının onsu 1.706,04 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1026, sterlin/dolar paritesi 1,2338 ve dolar/yen paritesi 107,66 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7760 liradan, avro 7,4710 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.706,04 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,55 düşüşle 36,12 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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