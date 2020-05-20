Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 artışla 102.658,41 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 artışla 102.658,41 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 675,46 puan değer kazandı. Pazartesi günü 101.982,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 564,76 puan ve yüzde 0,55 artarak 102.547,72 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 101.968,00 ve en yüksek 102.998,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 1,00 hizmetler endeksi yüzde 0,55 ve teknoloji endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 277'si yükseldi, 118'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Alkim Alkali Kimya, Garanti Bankası, ASELSAN, Pegasus Hava Taşımacılığı, Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.750,54 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0943, sterlin/dolar paritesi 1,2263 ve dolar/yen paritesi 107,68 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7950 liradan, avro 7,4350 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,34 değer kazancıyla 1.750,54 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,73 artışla 35,00 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA