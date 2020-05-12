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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,90 artışla 98.671,08 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
12.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:30

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,90 artışla 98.671,08 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 878,85 puan değer kazandı. Dün 97.792,23 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 159,19 puan ve yüzde 0,16 artarak 97.951,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 97.740,33 ve en yüksek 98.774,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 1,45, teknoloji endeksi yüzde 1,40 ve sanayi endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 291'i yükseldi, 104'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Eczacıbaşı İlaç, İş Finansal Kiralama, ASELSAN, Alkim Alkali Kimya ve Migros oldu.

Altının onsu 1.706,87 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0822, sterlin/dolar paritesi 1,2342 ve dolar/yen paritesi 107,46 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0310 liradan, avro 7,6070 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.706,87 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 1,26 artışla 29,62 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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