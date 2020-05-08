Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 98.575,90 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 98.575,90 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 177,09 puan değer kazandı. Dün 98.398,81 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 802,32 puan ve yüzde 0,82 artarak 99.201,12 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 98.407,68 ve en yüksek 99.514,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,66 değer kazandı, sanayi endeksi yatay seyretti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,22 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 201'i yükseldi, 181'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Garanti Bankası, Sasa Polyester, Halkbank ve Yapı Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.721,53 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2384 ve dolar/yen paritesi 106,35 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,1080 liradan, avro 7,7030 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.721,53 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,21 yükselişle 29,11 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA