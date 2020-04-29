Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artışla 100.972,35 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artışla 100.972,35 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 264,87 puan değer kazandı. Dün 100.707,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 505,01 puan ve yüzde 0,50 artarak 101.212,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 100.579,05 ve en yüksek 101.299,27 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,44, sanayi endeksi yüzde 1,13, teknoloji endeksi yüzde 1,19 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 285'i yükseldi, 105'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şok Marketler, Türk Hava Yolları, Migros, MLP Sağlık ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.705,70 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0856, sterlin/dolar paritesi 1,2416 ve dolar/yen paritesi 106,47 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9900 liradan, avro 7,5850 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.705,70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,40 yükselişle 21,03 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA