HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artışla 100.972,35 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
29.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:24

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artışla 100.972,35 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 264,87 puan değer kazandı. Dün 100.707,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 505,01 puan ve yüzde 0,50 artarak 101.212,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 100.579,05 ve en yüksek 101.299,27 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,44, sanayi endeksi yüzde 1,13, teknoloji endeksi yüzde 1,19 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 285'i yükseldi, 105'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şok Marketler, Türk Hava Yolları, Migros, MLP Sağlık ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.705,70 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0856, sterlin/dolar paritesi 1,2416 ve dolar/yen paritesi 106,47 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9900 liradan, avro 7,5850 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.705,70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,40 yükselişle 21,03 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Ekonomi
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi
Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Ekonomi
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak Ekonomi
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 383,6 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 383,6 liradan işlem görüyor
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Podolski Ersun Yanal Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Adana
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün ortası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 15:15:03. #1.15#
title