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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 101.555,35 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
28.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:20

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 101.555,35 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 287,99 puan değer kazandı. Dün 101.267,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 454,96 puan ve yüzde 0,45 artarak 101.722,32 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 100.663,91 ve en yüksek 101.917,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 212'si yükseldi, 176'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Eczacıbaşı İlaç, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Medical Park Hastaneler Grubu oldu.

Altının onsu 1.708,41 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0877, sterlin/dolar paritesi 1,2491 ve dolar/yen paritesi 106,74 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9950 liradan, avro 7,6080 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.708,41 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,67 yükselişle 20,36 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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