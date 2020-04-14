Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,76 artışla 98.095,06 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,76 artışla 98.095,06 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.696,42 puan değer kazandı. Dün 96.398,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.092,48 puan ve yüzde 1,13 artarak 97.491,12 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 97.491,12 ve en yüksek 98.172,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,74, teknoloji endeksi yüzde 2,59, sanayi endeksi yüzde 2,08, hizmetler endeksi yüzde 1,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 359'u yükseldi, 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Pegasus, Garanti Bankası ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.720,45 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0946, sterlin/dolar paritesi 1,2552 ve dolar/yen paritesi 107,45 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7740 liradan, avro 7,4150 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.720,45 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,80 düşüşle 30,42 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA