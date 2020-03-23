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Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,75 azalışla 83.442,79 puan oldu.

23.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:16
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,75 azalışla 83.442,79 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.335,62 puan değer kaybetti. Cuma günü 85.795,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 2.751,82 puan ve yüzde 3,21 azalarak 83.043,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 82.528,45 ve en yüksek 83.979,22 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,25, teknoloji endeksi yüzde 2,04, sanayi endeksi yüzde 3,10 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 2,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 105'i yükseldi, 299'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, BİM Birleşik Mağazalar AŞ ve Yapı Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.492,55 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,84, bileşik getirisi yüzde 11,13 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0685, sterlin/dolar paritesi 1,1602 ve dolar/yen paritesi 110,48 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,5970 liradan, avro 7,0510 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.492,55 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 6,20 düşüşle 25,47 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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