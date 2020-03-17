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Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 6,53 azalışla 82.153,19 puan oldu.

17.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:16
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 6,53 azalışla 82.153,19 puan oldu.


Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5.735,15 puan değer kaybetti. Dün 87.888,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.035,02 puan ve yüzde 1,18 artarak 88.923,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 81.936,40 ve en yüksek 88.948,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,99, sanayi endeksi yüzde 8,62, teknoloji endeksi yüzde 9,45 ve hizmetler endeksi yüzde 5,17 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 15'i yükseldi, 405'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank oldu.


Altının onsu 1.470,70 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,25, bileşik getirisi yüzde 11,56 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1094, sterlin/dolar paritesi 1,2172 ve dolar/yen paritesi 106,57 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,4640 liradan, avro 7,1730 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.470,70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,30 yükselişle 29,43 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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