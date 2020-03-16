Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 6,30 azalışla 89.581,93 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 6,30 azalışla 89.581,93 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6.023,30 puan değer kaybetti. Cuma günü 95.605,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 3.341,25 puan ve yüzde 3,49 azalarak 92.263,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 89.405,01 ve en yüksek 92.263,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 6,42, sanayi endeksi yüzde 6,53, teknoloji endeksi yüzde 7,56 ve hizmetler endeksi yüzde 5,86 değer kaybetti.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 14'ü yükseldi, 403'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Eczacıbaşı İlaç ve Yapı Kredi Bankası oldu.



Altının onsu 1.526,88 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1193, sterlin/dolar paritesi 1,2273 ve dolar/yen paritesi 105,95 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,3720 liradan, avro 7,1330 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.526,88 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 10,10 düşüşle 30,88 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA