Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,47 azalışla 105.795,83 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,47 azalışla 105.795,83 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3.804,70 puan değer kaybetti. Cuma günü 109.600,53 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 3.060,64 puan ve yüzde 2,79 azalarak 106.539,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 104.909,79, en yüksek 106.585,36 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,70, sanayi endeksi yüzde 3,41, teknoloji endeksi yüzde 3,75 ve hizmetler endeksi yüzde 3,21 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 33'ü yükseldi, 380'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Petkim ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.665,17 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,17, bileşik getirisi yüzde 11,48 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1391, sterlin/dolar paritesi 1,3133 ve dolar/yen paritesi 102,51 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,1020 liradan, avro 6,9510 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.665,17 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 19,20 düşüşle 36,87 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA