27.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:12

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,85 azalışla 113.035,72 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.135,55 puan değer kaybetti. Dün 115.171,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.195,73 puan ve yüzde 1,04 değer kaybıyla 113.975,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 112.761,17, en yüksek 114.463,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,94, hizmetler endeksi yüzde 2,04, sanayi endeksi yüzde 1,83 ve teknoloji endeksi yüzde 2,98 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 45'i yükseldi, 358'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Emlak Konut GYO ve Garanti Bankası oldu.



Altının onsu 1.646,99 dolar seviyesinde



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0935, sterlin/dolar paritesi 1,2902 ve dolar/yen paritesi 110,18 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 6,1690 liradan, avro 6,7490 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.646,99 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,24 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA