26.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:10

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 azalışla 113.898,88 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 465,65 puan değer kaybetti. Dün 114.364,53 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 82,69 puan ve yüzde 0,07 değer kaybıyla 114.281,84 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 113.146,53, en yüksek 114.644,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,62, hizmetler endeksi yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 101'i yükseldi, 286'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Odaş Elektrik, Alarko GYO ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.650,19 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0889, sterlin/dolar paritesi 1,2949 ve dolar/yen paritesi 110,32 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1550 liradan, avro 6,7020 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.650,19 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,69 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA