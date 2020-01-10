10.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:16

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artışla 118.334,63 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 344,18 puan değer kazandı. Dün 117.990,45 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 260,25 puan ve yüzde 0,22 değer kazancıyla 118.250,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 117.701,09, en yüksek 118.669,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,12, teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 263'ü yükseldi, 110'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Odaş Elektrik Üretim, Türk Hava Yolları, Petkim, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.548,19 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,99, bileşik getirisi yüzde 11,29 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1096, sterlin/dolar paritesi 1,3068 ve dolar/yen paritesi 109,65 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8770 liradan, avro 6,5190 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.548,19 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,57 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA