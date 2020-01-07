07.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:14

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 112.737,38 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.324,68 puan değer kazandı. Dün 111.412,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.181,30 puan ve yüzde 1,06 değer kazancıyla 112.594,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 112.539,95, en yüksek 112.971,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 1,27, hizmetler endeksi yüzde 1,04 ve teknoloji endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 360'ı yükseldi, 40'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, İpek Doğal Enerji, Garanti Bankası ve İş Finansal Kiralama oldu.



Altının onsu 1.566,21 dolar seviyesinde



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1184, sterlin/dolar paritesi 1,3173 ve dolar/yen paritesi 108,46 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9690 liradan, avro 6,6740 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.566,21 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,91 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA