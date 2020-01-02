02.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:16

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 artışla 115.368,57 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 943,62 puan değer kazandı. Salı günü 114.424,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni yılın ilk işlem gününe 477,55 puan ve yüzde 0,42 değer kazancıyla 114.902,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 114.565,91, en yüksek 115.488,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 1,01 ve teknoloji endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 300'ü yükseldi, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D), Halkbank ve ASELSAN oldu.



Altının onsu 1.520,76 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,43, bileşik getirisi yüzde 11,76 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1203, sterlin/dolar paritesi 1,3214 ve dolar/yen paritesi 108,83 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9550 liradan, avro 6,6750 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.520,76 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,77 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA