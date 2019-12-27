27.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:14

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 114.057,26 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 404,24 puan değer kazandı. Dün 113.653,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 382,68 puan ve yüzde 0,34 değer kazancıyla 114.035,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 113.902,32, en yüksek 114.290,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,25, sanayi endeksi yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 0,23 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 219'u yükseldi, 141'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Finansal Kiralama, Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, İpek Doğal Enerji ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.511,95 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,40, bileşik getirisi yüzde 11,72 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1138, sterlin/dolar paritesi 1,3070 ve dolar/yen paritesi 109,48 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9470 liradan, avro 6,6260 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.511,95 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,65 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA