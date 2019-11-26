26.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:16

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalarak 105.148,22 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 234,25 puan değer kaybetti. Dün 105.382,47 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 185,67 puan ve yüzde 0,18 değer kazanımıyla 105.568,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 104.718,29 puanı, en yüksek 105.958,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 0,06 ve hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 171'i yükseldi, 195'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.457,61 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1014, sterlin/dolar paritesi 1,2864 ve dolar/yen paritesi 108,95 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7520 liradan, avro 6,3390 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.457,61 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,61 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA