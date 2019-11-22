22.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:18

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 artarak 106.813,07 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,87 puan değer kazandı. Dün 106.805,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 303,70 puan ve yüzde 0,28 değer kazanımıyla 107.108,90 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 106.733,38 puanı, en yüksek 107.495,08 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13, teknoloji endeksi yüzde 0,25, sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 229'u yükseldi, 136'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Migros ve Garanti Bankası oldu.



Altının onsu 1.471,63 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1061, sterlin/dolar paritesi 1,2872 ve dolar/yen paritesi 108,54 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6950 liradan, avro 6,3020 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.471,63 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,86 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA