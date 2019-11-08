08.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:22

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 azalarak 103.430,96 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,39 puan değer kaybetti. Dün 103.544,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 98,12 puan ve yüzde 0,09 değer kaybıyla 103.446,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 103.020,77 puanı, en yüksek 103.836,69 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,3 ve sanayi endeksi yüzde 0,2 gerilerken, hizmetler endeksi ve teknoloji endeksi ise yüzde 0,3 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 163'ü yükseldi, 178'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ICBC Türkiye, ASELSAN, Garanti BBVA ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.466,20 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,50, bileşik getirisi yüzde 13,95 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2813, dolar/yen paritesi 109,35 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,7570 liradan, avro 6,3570 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.466,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,81 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA