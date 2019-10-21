21.10.2019 13:12

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 azalarak 97.792,32 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 623,02 puan değer kaybetti. Cuma günü 98.415,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 111,09 puan ve yüzde 0,11 artışla 98.526,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 97.536,55 puanı, en yüksek 98.526,43 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,13, sanayi endeksi yüzde 0,23 ve teknoloji endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 198'i yükseldi, 157'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Akbank oldu.



Altının onsu 1.491,58 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,79, bileşik getirisi yüzde 14,26 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1168, sterlin/dolar paritesi 1,2986, dolar/yen paritesi 108,58 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8240 liradan, avro 6,5080 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.491,58 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,80 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA