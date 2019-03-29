Piyasalarda Gün Ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,74 artışla 92.803,08 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 682,75 puan değer kazandı. Dün 92.120,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 378,70 puan ve yüzde 0,41 artışla 92.499,04 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.904,36 puanı, en yüksek 93.024,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,29, hizmetler endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 0,39, sanayi endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 245'i yükseldi, 105'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Tüpraş oldu.



Altının onsu 1.290,93 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,16, bileşik getirisi yüzde 22,28 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1211, sterlin/dolar paritesi 1,3028, dolar/yen paritesi 110,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6390 liradan, avro 6,3310 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.290,93 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,76 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA